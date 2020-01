Norsk verdsmeister får prøva seg mot sjakkeliten: – Draum i oppfylling

sport

Torsdag stadfestar arrangørane i ei pressemelding at Tari er invitert til å måla krefter med Magnus Carlsen og resten av verdseliten i juni.

20-åringen har naturleg nok takka ja. Han seier det er ei ære å få sjansen i det gjæve selskapet og «ein draum som går i oppfylling».

– Det vil gi meg stor motivasjon til å jobba hardt i månadene fram mot juni, seier Tari.

Turneringskonseptet i Norway Chess var dei første åra å invitera dei ni beste spelarane i verda. I tillegg vart ytterlegare éin gitt eit såkalla wildcard. Dei siste åra har berre dei ti beste spelarane på den offisielle FIDE-ratinglista fått invitasjon.

– Me går ikkje tilbake til det opphavlege turneringskonseptet, men gjer eit unntak i år. Me har følgt Tari nøye, og me synest han fortener moglegheita til å delta. Han vil vera eit spennande tilskot til spelarfeltet, kanskje spesielt for det norske publikummet, seier prosjektleiar Benedicte Westre Skog.

Magnus Carlsen er så langt åleine om å ha stadfesta at han deltar i turneringa. Dei andre åtte spelarane blir offentleggjorde i tida som kjem.

(©NPK)