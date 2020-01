Sagosen: – Stolt over målsetjinga om gull

sport

Han valde å sitja då han torsdag vart grilla på ei mediemingling i Trondheim. Slik skal han spara knea for å halda heile EM.

Sagosen er det store namnet i Noreg og for utanlandske journalistar før EM-starten fredag.

Onsdag gjennomførte han 14 intervju ståande. Det vart gjort om på dagen etter. Då var det rigga til med ein eigen plass for Sagosen der han fekk kvila knea medan spørsmåla hagla.

– Me går for gullet. Så Danmark og me er vel favorittar. Me går for gull og har lyst på det. Eg synest det er kult, og det gjer meg stolt at me kan ha ei felles målsetjing og seia at me går for gull. Det er bra at me er komne i denne posisjonen. Så får me sjå om me lykkast, seier Sagosen til NTB.

Noreg slo gjennom med fjerdeplass i EM for fire år sidan. Etter det har det vorte to sølv i VM og eit noko skuffande europameisterskap med sjetteplass i Kroatia for to år sidan.

Der mangla berre eit par mål for at Noreg hadde vore med i medaljekampane.

Fordel

Noreg EM-opnar mot Bosnia-Hercegovina. Gruppefinalen kjem mot Frankrike søndag før avslutninga i Trondheim skjer mot Portugal tysdag.

Dei to beste frå puljen kjem med i hovudrunden i Malmö. Han startar fredag neste veke.

Sagosen kjem til å bera mykje av Noregs spel, og med han på topp òg i sluttfasen av EM kan det enda i gull.

Han speler dei tre første kampane i eigen heimby, før det høgst sannsynleg blir hovudrunde på Noreg i Malmö.

Borte

Der er ikkje Bjarte Myrhol med. Noregs store veteran og leiarfigur er sett ut av spel etter ein tarmoperasjon.

– Han er kapteinen vår med stor K. Han seier ikkje alltid mest, men alltid det klokaste. Det er ikkje lett å erstatta han, men me er alle klare over at slik er det. Me må ta meir ansvar, seier Sagosen om fråværet av Myrhol.

