Ungdoms-OL: Kunstløpar i betring etter skrekkfall

Den 35 år gamle russiske kvinna vart send til sjukehus i Lausanne etter å ha falle fem meter og treft isen. Sveitsisk politi etterforskar episoden.

Ifølgje politiet vart kvinna heisa opp i ein kabel for å sveva over isen, men noko gjekk gale slik at ho fall.

Torsdag opplyste presidenten i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), Thomas Bach, at pilene peikar i rett retning.

– Me har vorte fortalde at tilstanden hennar har betra seg litt, sa han.

Arrangøren har stadfesta at det må gjerast endringar i programmet for opningsseremonien.

Ungdoms-OL i Lausanne varer til 22. januar. Opningsseremonien skal haldast i ishockeyhallen som også er arena i ishockey-VM i mai.

