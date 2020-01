Warholm skal samla OL-krefter på pappseng

sport

Torsdag presenterte OL-arrangørane i Japan delar av fasilitetane i deltakarlandsbyen. Fleire rom vart viste fram for pressa.

Der er det mellom anna satsa på senger med rammer laga av papp.

– Desse sengene skal tola 200 kilo, forklarte Takashi Kitajima, dagleg leiar for deltakarlandsbyen, gjennom ein tolk.

Dermed er det all grunn til å tru at dei færraste av deltakarane ufrivillig vil risikera å få eit ublidt møte med golvet under leikane. Kitajima understreka samtidig at det ikkje er tatt høgd for dei aller villaste formene for feiring av ein eventuell gullmedalje.

– Sjølvsagt vil tre og papp knekka viss du hoppar på dei, sa han.

Dei miljøvenlege sengekarmane vil bli resirkulerte til papirprodukt etter at OL er over. Madrassane, som ikkje er laga av papp, vil bli omgjorde til plastprodukt.

Madrassen er delt opp i tre ulike delar der fastleiken kan justerast.

Med sengerammer av papp får samtidig romma ein litt spartansk utsjånad.

Deltakarlandsbyen skal etter planen stå heilt ferdig i juni.

Tokyo-OL blir opna 24. juli.

(©NPK)