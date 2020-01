Sjuk Falla-rival blir tvinga til å droppe verdscuprenn

sport

Sundling imponerte i verdscupen før jul, men fekk det tyngre i Tour de Ski. Der klarte ho ikkje å sikra seg finaleplass i nokon av dei to sprintane. No har 25-åringen måtta tola ytterlegare eit tilbakeslag.

Fredag melder det svenske skiforbundet at Sundling har vorte forkjølt og blir tvinga til å droppa den klassiske verdscupsprinten på laurdag i tyske Dresden.

Sundling leier sprintcupen samanlagt så langt denne sesongen. Falla følgjer 36 poeng deretter. Laurdag kan den norske sprintdronninga ta over leiinga, føresett at ho kvalifiserer seg for finale.

Sjetteplassen gir 40 poeng.

Falla gjekk den første av to sprintar i Tour de Ski. Der vart ho spurtslegen av slovenske Anamarija Lampic. Etterpå reiste romerikingen heim for å førebu seg til renna som no kjem.

Sundlings forfall tyder at den svenske troppen er ytterlegare svekt til rennet i Dresden i helga. Stina Nilsson er skadd og uaktuell for å stilla til start.

Maiken Caspersen Falla har vunne sprintcupen samanlagt tre gonger tidlegare.

