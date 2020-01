Sjukdom i den norske EM-troppen, spelar isolert

sport

Det vart klart berre nokre timar før Noreg EM-opnar i Trondheim mot Bosnia-Hercegovina fredag. Andreassen Øverjordet skulle spelt kampen, men er no i staden plassert på sidelinja.

– Tanken var at han skulle spele i dag. Vi hadde ein tydeleg plan på det. No må vi berre gjere om på planen og stelle oss til dette, seier landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Fryktar du at fleire er smitta?

– Det må de nesten spørje legen om. Eg er ganske flink til ikkje å ta sorgene på forskot, svarer landslagssjefen.

Berge stadfestar at det ikkje blir henta inn nokon ny mann i den norske troppen til opningskampen.

Legen til den norske troppen Thomas Torgalsen seier dette til TV 2 om grepa som no blir tatt etter sjukdomsutbrotet:

– Det vanlege tiltaket er at spelaren som er sjuk blir isolert på rommet, medan romkameraten får eit nytt og eige rom. Han får det vi kallar «enkel isolasjon», som betyr at han held avstand frå dei andre i troppen, sit for seg sjølv når han et og held avstand på møte, seier han til kanalen.

Det store spenningsmomentet i timane som kjem er om andre i den norske troppen kan vere smitta av det same.

– Det er alltid klart at det er usikkert kor mange som kan vere smitta. Det går gjerne eitt døgn før du veit det, seier Torgalsen.

Førebels skal ingen andre enn Haslum-spelaren Andreassen Øverjordet ha symptom.

Kampen på fredag blir følgd av «puljefinalen» og den store nøkkelkampen mot Frankrike søndag.

Tysdag blir gruppespelet avslutta i Trondheim mot Portugal.

(©NPK)