Superduoen i sanden har retta blikket mot OL

– Det har vore eit historisk år for oss. Det har vore det beste året vårt, seier sandvolleyballstjerna Anders Mol til NTB om året som har gått.

I 2019 vann Mol og Sørum sju turneringar, tok gull i EM og bronse i VM. I alt spelte duoen 70 kampar i fjor, 65 av dei enda med norsk siger.

– At me tapte berre fem kampar i heile fjor, er heilt rått. Det har ingen lag nokon gong gjort tidlegare i sandvolleyball-soga. Det er ganske sjukt, seier 22-åringen.

No er blikket retta mot 2020, eit år der hovudmålet er OL i Tokyo.

– OL har vore målet vårt heilt frå me starta denne satsinga for fem år sidan. Då var det ein draum om å koma seg til OL, og me trudde me kanskje sette lista altfor høgt.

– Men no er me favorittar. Å ta gull i Tokyo er det aller største målet

Skal spela seg i form

Sesongførebuingane er allereie i gang, og om kort tid set dei kursen mot Tenerife. Der skal dei vera nokre veker før sesongen for alvor startar i mars.

– Me er kjende for å spela oss i form ved å spela turneringar, så me kjem til å spela ein del turneringar før OL, seier Mol om korleis dei skal førebu seg inn mot sommarleikane i Japan.

Etter at draumen om eit OL vart skapt for fem år sidan, går dei no inn i turneringa med eit tydeleg favorittstempel.

– Me har gått inn i mange turneringar der me har vore favorittar, og har klart å prestera. Me har alltid høge forventningar til oss sjølve, så då blir det litt lettare.

Kjenna litt på presset

– Men det er klart at når me ser kor mange nordmenn som reiser for å heia på oss, så kjenner ein litt på presset. Då må ein liksom prestera, seier Mol, før han legg til:

– Men det er supergøy med sånt engasjement frå volleyballinteresserte.

Å toppa fjoråret skal halda hardt, men 22-åringen fortel at dei jobbar utrøytteleg for å halda fram med å utvikla seg vidare.

– Det er ganske vilt kor fort det har gått. Det er uvanleg at ein 22- og ein 24-åring frå Noreg går rett til topps i verdsserien. Det er veldig spesielt det som har skjedd, seier Mol.

