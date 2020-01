Ødegaard tilbake på trening

sport

Den norske profilen var ikkje med då Sociedad slo Ceuta 4–0 på bortebane i den spanske cupen søndag. I forkant av kampen opplyste trenar Imanol Alguacil at Ødegaard sleit med tilløp til influensa.

– Me tar ingen sjansar og ser mot neste kamp for han, sa Sociedad-sjefen.

Ødegaard har òg hatt problem med det høgre kneet sitt den siste tida, ein skade han pådrog seg i ligamøtet med Villarreal rett etter nyttår.

Måndag skriv storavisa Mundo Deportivo at nordmannen var på treningsfeltet saman med lagkameratane. Der kom òg fleire bilete av Ødegaard.

21-åringen skal ha trena for seg sjølv, men skal ha gjort øvingar som tyder på at kneskaden truleg ikkje er til hinder for å spela ligamøtet med Real Betis i helga som kjem.

Sociedad ligg på femteplass i den spanske toppserien etter 19 serieomgangar. Ni poeng skil opp til Barcelona og Real Madrid på toppen av tabellen.

(©NPK)