sport

Aubameyang har skåra i alt 16 gonger for Arsenal denne sesongen, men dei neste vekene må «The Gunners» klara seg utan den største stjerna og toppskåraren sin. Årsaka er det raude kortet han fekk i 1–1-kampen mot Crystal Palace laurdag.

Utan Aubameyang på banen rettar Arsenal-manager Arteta no fingeren mot to andre offensive profilar. Han vil sjå Nicolas Pépé og Alexandre Lacazette ta meir ansvar og bli meir kliniske føre mål.

Pépé har framleis til gode å leva opp til forventningane etter at han vart henta til London for 72 millionar pund (cirka 770 millionar kroner). Berre fem gonger har 24-åringen funne vegen til nettmaskene etter overgangen i fjor sommar.

Lacazette har berre seks mål på samvitet denne sesongen. Franskmannen har ikkje skåra sidan europaligakampen mot Standard Liege i desember. Det er sju kampar sidan.

Tre kampar

– Dei er nøydde til å steppa opp no, seier Arteta ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Sidan Aubameyang ikkje kan bidra, må andre ta ansvar. Det er reaksjonen eg forventar. Det er kanskje den viktigaste spelaren vår som er utestengd, men me har andre spelarar som kan spela i posisjonen hans, held spanjolen fram.

Brasilianske Gabriel Martinelli er eitt av alternativa. 18-åringen har skåra åtte mål, dei fleste av dei i cupspel, og har imponert i debutsesongen sin.

No ventar tre kampar for London-laget der dei må klare seg utan toppskåraren sin. Aubameyang må stå over ligakampane mot Sheffield United (h) og Chelsea (b), og dessutan FA-cupoppgjeret mot Bournemouth (b).

Poengtapet mot Palace gjer at Arsenal no ligg på 10.-plass i Premier League, elleve poeng bak 4.-plassen som gir meisterligaspel neste sesong. I tillegg er det berre sju poeng ned til streken. Dermed er det ingen tvil om at London-klubben trenar ein målskårar eller to.

(©NPK)