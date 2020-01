Carlsen tangerte verdsrekorden

sport

Remis nummer tre på rad i Wijk an Zee-turneringa gjorde at nordmannen kom opp i same talet på kampar på rad utan tap som den nederlandsk-russiske stormeisteren Sergej Tiviakov klarte i si tid.

Tivijakovs rekord vart sat tilbake i 2005. Tivijakovs rekke var kanskje ikkje like krutsterk som Carlsens si, all den tid Carlsen har møtt jamt sterk motstand gjennom det meste av rekka, medan Tivijakov ikkje alltid var med i det beste selskapet.

Magnus Carlsen fekk ingen enkel kamp mot Xiong. Han kom greitt ut etter fleire avbytte av offiserar i starten av partiet, men etter kvart viste det seg at Carlsen var pressa.

Etter stort sett berre strategiske trekk brukte nordmannen nesten eitt kvarters tenketid på det 22. trekket sitt, og på det neste brukte han 35 minutt på å tenkje før trekket kom.

– No er det heilt krise. Han må snart finne nødbremsen, slo TV 2s ekspertkommentator Jon Ludvig Hammer fast.

Det lysna litt for Carlsen etter det 30. trekket. Då vart det meir openbert at Carlsen kunne klare remis. Før den tida meinte sjakkcomputerane at det var langt større sjanse for at Xiong ville vinne enn Carlsen.

Etter 40 trekk fekk kvar spelar 50 ekstra minutt. Fleire brikker forsvann i rask rekkefølgje, og partiet likna meir og meir eit remis-parti sjølv om Carlsen smått om senn hamna to brikker under (tre mot fem).

– Dette er verkeleg imponerande forsvarsspel av Carlsen, sa TV 2s ekspertkommentator Hans Olav Lahlum.

Xiong vart juniorverdsmeister som 16-åring og hadde ein god sesong i fjor. 19-åringen er ranka som nummer 33 i verda.

Tysdag møter Carlsen den nederlandske spelaren Jorden van Foreest med svarte brikker. Carlsens 1,5 poeng på tre kampar gjer at han har eit stykke opp til teten.

