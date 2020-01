Diack-rettssak i gang, blir skulda for å ha tatt imot millionar frå dopingmistenkte utøvarar

sport

Lamine Diack, tidlegare president i Det internasjonale friidrettsforbundet, er blant dei tiltala i rettssaka som går over to veker i Paris.

Aktoratet vil leggje fram påstandar om at russiske friidrettsutøvarar betalte fleire millionar kroner for å skjule dopingbruk, slik at dei kunne delta i London-OL i 2012 og andre meisterskapar.

Diack var president i IAAF (no: World Athletics) i nesten 16 år, og han var blant dei mest innverknadsrike personane innan dei olympiske greinene. Ettermælet hans og truverdet til forbundet fekk likevel ein kraftig smell då Diack måtte gi seg i 2015. Han vart arrestert i Frankrike, og etterforskarane la fram påstandar om at utøvarar vart pressa for pengar i byte mot at dopingsakene deira vart haldne hemmelege.

Enorme summar

I rettssaka er 86 år gamle Diack tiltala for korrupsjon, kvitvasking og tillitsbrot. Påtalemakta hevdar at han fekk eller la til rette for mottak av 3,45 millionar euro frå dopingmistenkte utøvarar som fekk namnet sitt reinvaska.

Den summen svarer til 34 millionar kroner etter dagens kurs. Drygt 20 russiske utøvarar skal ha vore involverte i saka.

Diack er òg tiltale for å ha hatt ei rolle i ei utbetaling på 13 millionar kroner frå Russland til bruk i valkamp i heimlandet hans Senegal. Desse pengane skal ha kome frå sponsor- og TV-avtalar som Diack skal ha forhandla fram med russiske tenestemenn, og IAAF skal som ein del av avtalen ha forseinka arbeidet med dopingsaker mot russiske utøvarar.

Også Diacks son, Papa Massata Diack, er tiltala for korrupsjon, kvitvasking og tillitsbrot. Han kjem ikkje til å møte i retten, sidan Senegal har avvist Frankrikes utleveringskrav. Papa Massata Diack har tidlegare hatt ei rolle som marknadskonsulent i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Seks tiltala

Far og son Diack er tiltala for å ha samarbeidd om underslag av sponsorpengar som Det internasjonale friidrettsforbundet fekk frå store selskap som den russiske banken VTB, det kinesiske oljeselskapet Sinopec og teknologigiganten Samsung.

Ytterlegare fire personar er tiltala i saka, og to av dei er venta i rettssalen i Paris. Det er Habib Cissé, ein advokat som jobba for Diack, og legen Gabriel Dolle, som hadde ansvaret for dopingtestar i det dåverande IAAF.

Russarane Valentin Balakhnitsjev og Aleksej Melnikov er tiltala, men kjem truleg ikkje til å møte i retten. Balakhnitsjev var tidlegare kasserar i IAAF, medan Melnikov var trenar for Russlands langdistanseløparar.

(©NPK)