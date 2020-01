EM-arrangøren risikerer total fiasko, Danmark og Sverige under press

sport

Taper danskane mot Ungarn (det skjedde i 2017-VM) måndag og Island slår Russland same dag, er den store favoritten Danmark utslegen.

Vel 7000 av 10.500 tilgjengelege billettar til kvar av dei fire hovudrunde-kveldane i Malmö, er selde til danskar. Utan Danmark med vil grunnmuren for handballfesten vera rasert og truleg gje glisne tribunar.

Vertsnasjon Sverige lever farleg etter tap for Slovenia søndag. Svenskane kan vera ute av VM tysdag om dei snublar mot Polen. Også Sverige har Malmö-gruppa som neste mål.

– Eg er glad for at Frankrike er utslegne, og at Danmark har tapt ein kamp, seier Sveriges Kim Ekdahl du Rietz til Aftonbladet.

Noreg er allereie kvalifisert for hovudrunden i Malmö. Kampen på tysdag mot Portugal avgjer kor mange norske poeng som blir med dit. Det kan vera null, eitt eller to.

Ei rekkje franske fans og mediefolk gjekk på ein smell søndag då laget deira vart slege ut av Noreg.

Mange franskmenn var trygge på avansement og hadde betalt på førehand for både hotellrom og billettar til hovudrunden i Malmö og finalehelga i Stockholm.

(©NPK)