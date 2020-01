Mahomes herja då Chiefs vende til siger, augnar første Superbowl sidan Stenerud

sport

For Chiefs lever dermed draumen om å ta seg tilbake til Superbowl for første gong på 50 år. I 1970 skåra norske Jan Stenerud 11 av dei 23 poenga då Chiefs slo Minnesota Vikings 23–7 i finalen, sidan har ikkje klubben kome lenger enn til semifinale.

Med quarterback Patrick Mahomes i spissen sette Chiefs ny sluttspelsrekord ved å skåra touchdown i sju angrep på rad etter den sjokkerande starten. Mahomes kasta fem TD-pasningar, fire av dei i 2. periode. Tre av dei var til Travis Kelce, som sette sluttspelsrekord for tal på touchdownmottak i ein periode.

Texans skåra i det første angrepet sitt då Deshaun Watson kasta ei 54-yards TD-pasning til Kenny Stills. Rett etter sprang Lonnie Johnson inn ein ny touchdown etter ein blokkert punt, og så skåra Texans igjen etter å ha fått ballen rett utanfor målsona til motstandaren etter eit mislykka puntmottak. Eit trepoengspark i byrjinga av 2. periode auka til 24–0.

Fort gjort

Mahomes, som er NFLs regjerande MVP (mest verdifulle spelar), hadde svaret klart. Dagen etter at denne sesongens store quarterback Lamar Jackson og hans Baltimore Ravens mista hovudet då dei kom under, handterte Mahomes og Chiefs situasjonen på beste vis. Med tre touchdown på 3.24 minutt skapte dei ny spenning, og eit fjerde touchdown rett før halvtid sende Chiefs i leiing 28–24.

Aldri før har eit lag lege under med 24 poeng i første halvdel av ein NFL-kamp og tatt leiinga før pause.

Mahomes' første TD-pasning var til Damien Williams, dei tre neste til Kelce. 52 poeng totalt før pause er rekord for NFL-sluttspelet.

Chiefs gav seg ikkje og skåra touchdown òg på sine tre første angrep etter pause. Williams sprang inn dei to første, før Blake Bell fekk Mahomes' femte touchdownpasning.

Monster

Mahomes regisserte nesten eit åttande strake touchdown, men Chiefs nøgde seg i det angrepet med trepoengssparket som fastsette resultatet.

– Det starta ikkje slik me ønskte, men eg sa til gutane at me tar eit spel av gongen og prøver å gjera noko spesielt, sa Mahomes, som hylla Kelce. – Han er eit monster, og det sa eg til han. Han sleit med vond hamstring, men leverte heile kampen. Chiefs speler neste søndag semifinale heime mot årets sensasjonslag Tennessee Titans, som har slått ut både tittelforsvarar New England Patriots og toppranka Baltimore Ravens.

I den andre semifinalen speler San Francisco 49ers mot Green Bay Packers, som heldt unna for Seattle Seahawks og vann 28–23 etter å ha leidd 21–3 halvvegs. Aaron Rodgers kasta to TD-pasningar til den store spelaren i kampen Davante Adams, medan Aaron Jones sprang inn to touchdown.

