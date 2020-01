Viking og Brann samde om Berisha-overgang

sport

Det stadfestar Viking på nettsidene sine måndag.

Berisha spelte for rogalandsklubben frå 2011 til 2014. No returnerer han truleg til laget han fekk gjennombrotet sitt med.

Det står att at Berisha blir samd med Viking om dei personlege vilkåra sine, og at spissen består den obligatoriske medisinske testen.

– Me er utruleg glade for at Veton returnerer til Stavanger etter nærare fem sesongar borte frå klubben, heiter det i ei fråsegn.

Ville tilbake

Søndag henta Brann inn midtbanespelaren Daniel Pedersen frå Lillestrøm. Samtidig blir Berisha selt.

Då han var gjest i ein poddkast i Stavanger Aftenblad nyleg, var Berisha open om at han ønskte å spela for Viking.

– Det er her eg har lyst til å vera, sa spissen då.

Det fekk TV 2-ekspert og tidlegare Brann-spelar Erik Huseklepp til å reagera. «Respektlaust» kalla han utsegnene.

Berisha måtte beklaga, men får no truleg likevel ønsket sitt oppfylt.

Utanlandsproff

Dermed vart det berre éin sesong i Brann, der angriparen skåra tre mål og stod for seks målgivande pasningar på 26 kampar.

Sidan han forlét Viking i 2014 har 25-åringen òg vore innom tyske Greuther Fürth og austerrikske Rapid Wien. Der enda han på høvesvis elleve og sju seriemål.

Viking enda på femteplass i Eliteserien sist sesong. På tampen vart klubben i tillegg cupmeister.

