Hovland klarte ikkje cuten i Abu Dhabi

Dermed heldt problema fram for Hovland, som torsdag var gjennom ein til dels vond opningsrunde som enda eitt slag over par.

Fredagens andrerunde starta lovande for den 22 år gamle norske golfproffen. Han vart starta med ni hol på par før han fekk eagle (to slag under par) på det 10. holet.

På det same holet fekk han bogey på opningsrunden.

Med birdie på hol nummer 11 var han ei stund tre slag under par for runden. Då såg det lyst ut med tanke på meir spel i Abu Dhabi.

Så starta likevel problema for nordmannen. Han måtte tola bogey på både det 14. og det 16. holet. Det gav ein runde to slag under par. Totalt er Hovland på par i turneringa.

Dermed hamna nordmannen under cuten som truleg vil gå på eitt slag under par.

