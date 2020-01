Skadd King mistar viktig botnoppgjer

sport

Bournemouth-manager Eddie Howe stadfesta fredag at King framleis er plaga av lårskaden han pådrog seg i ligamøtet med Brighton 28. desember.

– Josh King og Jack Stacey rekk ikkje kampen, sa Howe ifølgje lokalavisa Bournemouth Echo.

I etterkant av at King vart skadd i romjula, antyda Bournemouth-manageren at den norske landslagsprofilen stod føre eit fleire vekers langt skadeavbrekk.

– Det blir eit stort tap for oss, sa han då.

Botnkampen på laurdag mot Norwich kan få stor innverknad på nedrykksstriden i Premier League. Bournemouth ligg nest sist på tabellen, men har seks poeng til gode på Alexander Tettey og Norwich.

Trøysta for Joshua Kings lag er at avstanden til laga føre på tabellen er kort. Aston Villa er eitt poeng føre, medan Watford og West Ham har to poeng til gode på mannskapet til Eddie Howe.

