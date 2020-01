Lagkamerat forsvarer Ajer, slår tilbake mot kritikarane

sport

Ajer måtte tole mishagsytringar frå eigne fans etter at han tillét Rangers-midtstoppar Nikola Katic setje inn vinnarmålet i førre månads prestisjetunge «Old Firm»-duell, skriv den skotske avisa Herald Scotland.

No blir den norske landslagsstjerna tatt i forsvar av midtstopparkollega og namnebror Christopher Jullien. Han viser til Ajers solide prestasjonar tidlegare denne sesongen og meiner det er urettferdig å kritisere nordmannen no.

– Kris har vore i Celtic i lang tid og gjort veldig mykje bra. Han er veldig ung, og har framleis ei veldig lys framtid føre seg. Dersom nokre menneske tviler på han, kjem han berre til å vise dei at han er ein verkeleg god spelar. Han er ikkje landslagsspelar for ingenting, seier Jullien til Herald Scotland.

Franskmannen er skråsikker på at Ajer vil slå knallhardt tilbake.

– Eg berre veit at han kjem til å revansjere seg, for å vise alle kvalitetane han rår over. Han kan alt – han er veldig rask, han er god med ballen, seier Celtic-profilen – og legg til:

– Han tapte berre ein hovudduell (mot Rangers). Berre éin. Så byrjar folk å snakke, men det er sånn det er i Celtic.

Jullien vart henta til Celtic frå heimlandet sist sommar. Han skryter av måten Ajer har tatt imot han på.

– Han er ein av spelarane som får meg til å føle meg veldig bra på banen, seier franskmannen og hyllar Ajers måte å kommunisere på i forsvarsrekkja.

Laurdag kjempa Celtic seg vidare i den skotske FA-cupen med 2–1-siger borte mot Partick Thistle. Kristoffer Ajer var ikkje med på grunn av skade.

(©NPK)