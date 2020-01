Solskjær-elev uskadd frå bilkrasj

sport

Verre gjekk det med bilen til fotballstjerna, ein Lamborghini i millionklassen. Han vart påført store skadar, melder britiske Mirror.

Avisa har bilete av det som skal vere Romeros stygt ramponerte bil.

Ei anna britisk storavis, Independent, skriv at Manchester United stadfestar at 32 år gamle Romero var involvert i ulykka like ved treningsfeltet Carrington. Klubben opplyser vidare at argentinaren ikkje har skadt seg.

Romero har fått sjansen av Ole Gunnar Solskjær i ni kampar så langt denne sesongen.

Søndag sat han på benken då United rauk 0–2 for Liverpool.

