Carlsen møter sjakkens nye wonderboy, VM-drama sist

Partiet i Wijk aan Zee-turneringa er sett fram mot av fleire grunnar. Ikkje berre er iranskfødde Firouzja sett på som ein av sjakksportens aller mest spennande unge spelarar. Duellen kan òg vere eit møte mellom mannen som akkurat no er den beste sjakkspelaren i verda og den framtidige arvtakaren hans.

Firouzja har vore eit stjerneskot på sjakkhimmelen i lengre tid, og på sett og vis følgjer han i fotspora til Magnus Carlsen. 16-åringen nådde ifølgje nettstaden chess24.com den ettertrakta grensa på 2700 ratingpoeng i like ung alder som Carlsen.

Det har dei færraste klart.

VM-drama

Onsdag skal dei to måle krefter for første gong i langsjakk-samanheng. Det tyder likevel ikkje at Carlsen og Firouzja aldri tidlegare har sete på kvar si side av eit sjakkbrett. Tvert imot.

Så seint som under hurtigsjakk-VM i Moskva i romjula møttest dei til det som utvikla seg til å bli eit høgdramatisk parti. Den unge iranaren, som har slutta å representere fødelandet, hadde på mange måtar Carlsen i kne. Firouzja hadde overtak med tre bønder, men tapte likevel partiet som følgje av at tida hans gjekk ut.

Dei avgjerande sekunda tapte 16-åringen då han velta ei brikke og måtte bruke to sekund på å rette henne opp.

Etter partiet var stjerneskotet rasande. Han skulda Carlsen for å ha kome med verbalt utbrot i kjølvatnet av episoden med den velta brikka som sette han ut av spel. Dommarane gav ikkje Firouzja medhald.

Leier turneringa

Hurtigsjakk-VM enda med at 16-åringen tok ein sensasjonell sølvmedalje bak Carlsen. Hadde partiet mot nordmannen enda med siger, kunne gullkampen enda med motsett utfall.

Firouzja prova samtidig at han har kraftige evner i sjakk med kort tenkjetid, noko som Carlsen òg har bevist at han meistrar betre enn dei aller fleste.

I Wijk aan Zee-turneringa har Firouzja vist at han òg er ei stjerne i langsjakk. Føre Carlsen-duellen på tysdag leier 16-åringen turneringa i Nederland saman med Fabiano Caruana. Begge har 5,5 poeng etter åtte parti.

Carlsen er på si side sjettemann med 4,5 poeng.

Dermed er det duka for ein stjerneduell i Nederland tysdag.

Firouzja bur i Frankrike. Han har slutta å representere Iran som følgje av at det ikkje vil gitt høve til å spele mot israelske spelarar. Årsaka er den politiske konflikten mellom Iran og Israel.

