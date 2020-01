Deila-elev: – Han er litt som Klopp

sport

Dåverande Celtic-trenar Deila henta Mackay-Steven til den skotske storklubben i januar 2015. I Glasgow feira dei to store framgangar saman.

I fjor vart Mackay-Steven henta til New York City, og på nyåret vart det klart at Ronny Deila er engasjert som trenar i Major League Soccer-klubben. Dermed var det duka for gjenforeining på amerikansk jord.

Mackay-Steven er full av lovord om den norske sjefen sin. Han kallar Deila ein moderne trenar og løftar fram den opne og inkluderande veremåten til telemarkingen. Samtidig gir han Deila merkelappane kunnskapsrik, taktisk og trenar som står for underhaldande fotball.

– Fansen kjem til å like måten han ønskjer å spele på, seier skotten i ein podkast hos nettstaden prosoccerusa.com.

– Han liker å engasjere supporterane, går rundt på stadion etter kampane – litt som Jürgen Klopp, som ser fordelane ved å ha eit publikum som står bak laget, legg han til.

29-åringen trur Deila er rett mann for jobben han no har fått og tatt på seg.

– Han er verkeleg ein intens manager og liker at laga hans pressar mykje. 90 minutt med høg intensitet. Eg trur han er den perfekte manageren for spelarane vi har her, seier Mackay-Steven.

Deila måtte tole tap i sine to første kampar som New York-manager. Florida Cup-møta med Palmeiras og Corinthians enda begge med 1–2-tap.

(©NPK)