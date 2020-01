Slovenia sprang frå Portugal i EM, Noreg må vente på semifinaleavklaring

sport

Resultatet gjer at Noreg ikkje definitivt kan sikre seg avansement til cupspelet i kampen sin mot Island tysdag. Resultatet av kampen mellom Ungarn og Sverige seinare same dagen speler inn på den vidare vegen for Noreg i meisterskapen.

Dersom Noreg vinn og Ungarn gir frå seg poeng, er dei norske gutane sikra semifinale før den siste kampen sin i hovudrunden.

Norsk siger over islendingane betyr uansett at det berre er ein ørliten risiko for at Noreg ikkje speler semifinale fredag.

Slovenia avsluttar hovudrunden mot Noreg onsdag, og slovenarane har sjansen til å gå vidare i meisterskapen.

