Solskjær om disiplinærsak: – Alle såg at det var eit regelbrot

Episoden som har utløyst reaksjonen frå fotballforbundet i England, stammar frå søndagens storkamp mot Liverpool. Der trudde Roberto Firmino han hadde gitt Liverpool 2–0 drygt midtveges i første omgang.

Dommar Craig Pawson godkjende først målet, til kraftige reaksjonar frå United-spelarane. Mest sint var keeper David de Gea, som meinte han hadde vorte offer for eit regelbrot i luftduell med Virgil van Dijk i forkant av skåringa.

VAR-sjekken gav spanjolen medhald slik at målet vart annullert.

Tysdag opplyste samtidig Det engelske fotballforbundet (FA) at det er oppretta sak mot Manchester United som klubb som følgje av reaksjonane til spelarane mot dommar Pawson søndag.

– Det blir påstått at klubben ikkje klarte å sørgje for at spelarane oppførte seg på ein skikkeleg måte i det 26. minuttet av Premier League-møtet med Liverpool søndag, heiter det frå FA.

Då Ole Gunnar Solskjær møtte pressa tysdag, vart han konfrontert med saka som er komen mot klubben.

– Kanskje skal eg ikkje snakke for mykje om det. La oss få den avgjerda unnagjord, men målet vart annullert. Eg reagerte sjølv, for alle kunne sjå at det var eit regelbrot, sa han og trekte på smilebandet.

David de Gea fekk gult kort av dommar Pawson for protestane sine.

Skryter av kollegaen

United rauk til slutt 0–2 for Liverpool på Anfield. Solskjær nektar likevel å sjå mørkt på det laget hans leverte.

– Vi har tapt mot Liverpool, eit lag de alle seier er fantastisk. Vi var med i kampen til siste spark. For meg er det å gå framover. Vi er sjølvsagt skuffa og vil ikkje liggje bak dei på tabellen, men det var teikn på at vi er på rett spor, sa han tysdag.

Onsdag kjem Burnley på besøk til Old Trafford. Mannskapet til Sean Dyche fekk ein kjærkomen siger mot Leicester sist etter ein tung periode.

Solskjær tar oppgåva som ventar, på største alvor og kallar manager Dyche «fantastisk».

– Vi spelte mot dei for to–tre veker sidan. Då måtte vi jobbe veldig hardt for å ta poenga. Kvar gong vi møter dei, veit vi at vi må fortene sigeren. Vi skal gå til denne kampen som om dei har vunne fem på rad, sa han.

Rashfords fråvær

Stjernespissen Marcus Rashford er skadd og ute i mange veker. Solskjær er klar på at måltjuven skal få den tida han treng for å bli skadefri.

– Marcus veit at dette ikkje er det han ønskte, men han er alltid positiv og vil tilbake så raskt som mogleg, sa Solskjær.

Britiske medium har spekulert i at Rashfords fråvær betyr at United må ut på overgangsmarknaden og sjå etter ein erstattar. På den fronten er Solskjær fåmælt.

– Vi skal oppdatere dykk når det skjer noko, sa han på pressekonferansen på tysdag.

Kristiansundaren er opptatt av at spelarane han allereie har, som Mason Greenwood, må ta meir ansvar i Rashfords fråvær.

– Mason kjem til å få fleire sjansar no. Det blir fleire sjansar på dei vi har.

United er nummer fem i Premier League. Burnley ligg på 14.-plass føre møtet på onsdag.

