Tøff kamp for å fylle opp EM-hallen – 7500 ledige finalebillettar

Storfavoritten Danmark og Frankrike forsvann i gruppespelet. Samtidig er Sverige ute av kampen om å kome til semifinale.

Arrangøren har ikkje hatt det enkelt i årets EM. Sluttkampane går på ein fotballarena i Stockholm.

– Vi byggjer no om slik at han skal passe for handball. Publikumskapasiteten kjem til å liggje på cirka 19.000. Vi skal altså selje cirka 57.000 billettar. Vi har måndag selt cirka 60 prosent av dette. Til finalen er det selt 11.500, seier Mats Olsson i Sveriges handballforbund til NTB.

Han stoler på at Noreg kan hjelpe til å fylle opp på tribunane.

– Vi håper sjølvsagt at mange nordmenn kjem til Stockholm og finalehelga, seier Olsson.

Semifinalane blir spelte fredag, bronsekampen er lagd til laurdag, og finalen blir avgjord søndag.

Tittelforsvarar Spania og Kroatia er allereie klare for semifinalar. Noreg ligg svært godt an til å gi dei selskap. Fleire andre lag i den norske hovudrunden kan òg gå vidare.

Tysdag speler Noreg mot Island. Portugal møter Slovenia, medan Sverige skal opp mot Ungarn.

