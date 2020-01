Tysk legende om hat-trick-Haaland: – Verd kvar euro

sport

Laurdag ligadebuterte Haaland for den tyske storklubben med eit innhopp som gav gjenklang i heile Fotball-Europa. Med tre skåringar på 20 minutt snudde 19-åringen kampen mot Augsburg til 5–3-siger.

Prestasjonen har skapt hysteri og Haaland-feber. I tyske medium kokar det av Haaland-stoff.

– Det å skåre tre mål på 20 minutt i bundesligadebuten som 19-åring, og å snu ein bortekamp gjennom det, er ein fantastisk prestasjon. Denne overgangen var berre perfekt for Borussia Dortmund, skriv den tyske legenda Lothar Matthäus i spalta si denne veka hos Sky.

Han er ikkje i tvil om at Dortmund vil få valuta for Haaland-investeringa og spår at nordmannen vil vise seg å vere «verd kvar euro».

Tyske medium har anslått at Dortmund la rundt 200 millionar norske kroner på bordet for å sikre seg signaturen til 19-åringen.

Lothar Matthäus skriv vidare at han trur Haaland gjekk rett inn i lønnsadelen til den tyske storklubben då han skreiv under avtalen med den nye arbeidsgivaren sin.

– Eg trur Haaland med ein gong vart ein av dei best betalte i Dortmund. Saman med kaptein Marco Reus og forsvarssjef Mats Hummels er lønna til den unge nordmannen høgst truleg midt i den tosifra millionklassen, og med rette, skriv 58-åringen.

Neste oppgåve for Haaland og lagkameratane i Dortmund er heimekampen på fredag mot Köln.

