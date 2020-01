Zuccarello og Minnesota Wild tapte jamn kamp mot Florida Panthers

sport

Panthers pressa på frå start og fekk eit tidleg mål på bortebane i Saint Paul i Minnesota. Etter fire minutt sklei Keith Yandle inn i open sone framfor mål. Han skaut direkte på pasningen frå Mike Hoffman og sende Panthers i ei 1–0-leiing.

Rett før første pause utlikna Wild i overtalsspel. Jared Spurgeon fekk tak i pucken og sende han i nettet via målmann Sergei Bobrovskji.

Florida Panthers jakta den femte strake sigeren sin, medan Minnesota Wild kunne ta sin tredje på rad etter å ha køyrt over Dallas Stars i 7–0-sigeren laurdag.

I andre periode var òg Panthers først ute med å skåre før Wild på nytt utlikna. Josh Brown sende ein langpasning frå eiga sone mot Aleksander Barkov, som gjekk mot mål og vippa pucken opp i nettaket bak Wilds målmann Alex Stalock. Målet kom sju og eit halvt minutt ut i andre periode.

Nokre minutt etter utlikna Luke Kunin til 2–2 for Wild medan laget var i undertal på isen.

Tredje perioden starta som dei første to. Denne gongen var det Jevgenij Dadonov som skåra for Panthers og auka til 3–2. Like etter henta Wild-toppskårar Zach Parise laget inn i kampen igjen. Begge måla vart skåra i overtalsspel.

Luke Kunin førte for første gong Wild i leiinga med 13 minuttet igjen å spele.

Deretter slo Panthers tilbake med skåring av Vincent Trocheck nær 16 minutt ut i siste periode, og Noel Acciari sikra sigeren til Panthers fem sekund før kampslutt.

Mats Zuccarello spelte litt over 18 minutt i kampen utan å markere seg nemneverdig.

(©NPK)