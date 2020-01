Gulliksen-show gav norsk 33–30-siger over Slovenia, Kroatia ventar i EM-semifinale

sport

Finalen går fredag. Noreg har som det einaste laget i meisterskapen vunne dei sju første kampane sine. No slepp spelarane å møte marerittmotstandaren Spania før i ein eventuell finale (søndag) eller bronsekamp (laurdag).

Noreg var på veg mot ein klar siger, men frå 29–23 åt Slovenia seg innpå til det stod 30–29 vel fire minutt før slutt. Noreg avslutta best og vann med tre måls margin.

Spania har slått Noreg i 22 av dei 24 siste møta laga imellom. Den hittil siste norske sigeren kom i 1997.

Kroatia stod for eit imponerande comeback i 22–22-kampen mot Spania onsdag. Spanjolane leidde 20–14 og såg ut som ein sikker vinnar. Kroatane kom tilbake og klarte uavgjort.

Det gjorde dei utan sin playmakerstjerna Luka Cindric. Han har slite med ein skade dei siste dagane, men kan rekke semifinalen i Stockholm.

Tittelforsvararen Spania møter Slovenia i den andre semifinalen.

Benka stjernene

Landslagssjef Christian Berge starta med fleire spelarar som nesten ikkje hadde vore på banen før i EM. Han heldt mellom anna storstjerna Sagosen og førstekeeper Torbjørn Bergerud på benken.

Målvakt Espen Christensen (eitt minutt), Sander Andreassen Øverjordet (null), Gulliksen (21) og Alexander Blonz (38) var alle i førsteoppstillinga.

Dei to sistnemnde stod for seks av dei ti første norske måla i kampen. To av dei fire skåringane til Gulliksen i den fasen var ikkje anna enn små kunstverk.

Tom Kåre Nikolaisen og William Aar (skåra fleire gonger) vart sleppt inn for Noreg etter kvart. Dei hadde høvesvis seks og ingen speleminutt bak seg i EM før onsdag.

Øverjordet fekk orden på skota utover i andreomgangen og skåra ofte.

OL?

Slovenia sparte fleire av nøkkelfolka sine etter den store belastninga i dei seks første kampane.

EM-vinnaren er sikra plass i sommar-OL i Tokyo i juli og august. Noreg har tapt to VM-finalar dei siste åra og står òg med fjerde- og sjetteplass frå EM sidan Berge overtok laget våren 2014.

