OL-kvalifisering flytta på grunn av virusutbrot

Coronaviruset har dei siste dagane kosta ni menneskeliv. Ifølgje det asiatiske fotballforbundet har OL-kvalifiseringsturneringa for kvinner no vorte flytta til Nanjing, ein annan kinesisk by.

Det taiwanske fotballforbundet uttalte tidlegare denne veka at laget deira ville ha trekt seg frå kvalifiseringa dersom ho skulle gjennomførast i Wuhan. Det blir ikkje aktuelt no.

Kampane skal spelast 3. til 9. februar, og dei to beste laga går vidare til den avgjerande kvalifiseringa i mars.

OL-kvalifiseringa i boksing for Asia og Oseania skulle òg avviklast i Wuhan i tida 3. til 14. februar. Heller ikkje den blir avvikla i byen, men det er enno uvisst når og kvar kvalifiseringa skal skje.

Dei kinesiske styresmaktene opplyste onsdag at viruset er påvist hos 440 personar i 13 ulike provinsar i Kina. Minst ni personar er døde på grunn av viruset.

