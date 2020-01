Imponerande siger til Herrmann i Pokljuka

sport

Den tidlegare langrennsløparen hadde ikkje den største farten i sporet i Pokljuka, men ho plaffa ned alle blinkane.

På siste ståande såg det ut til at ho kunne ha vunne sjølv med ein bom, men det var bra for henne at ho heldt konsentrasjonen heilt til slutt, for Hanna Öberg med eitt tilleggsminutt enda berre 59,2 sekund bak henne.

– Det var ein perfekt dag for meg. Det er første gong eg skyt så bra, sa Herrmann til NRK.

Anaïs Bescond frå Frankrike tok tredjeplassen. Ho var 1.15 minutt bak vinnaren etter feilfri skyting.

Olsbu Røiseland fornøgd

For Marte Olsbu Røiseland såg det lenge lovande ut. Ho var i tetsjiktet etter feilfri liggjande skyting, men to bom på tredje og éin til på fjerde skytinga sende henne ned til tolvteplassen. Ho enda 3.12 bak vinnaren, men var likevel greitt fornøgd med prestasjonen på fredag.

– Liggjande skyting har gått over all forventning etter jul. Eg har nesten ikkje bomma. Det er eigentleg på ståande eg har bomma etter jul. Så kom det to bom på liggjande i dag, men «shit happens», sa ho til NTB.

Verdscupleiar Tiril Eckhoff var ute etter den tredje verdscupsigeren sin på rad, men hadde ikkje dagen. Med tre tilleggsminutt (eitt på første ståande og to på siste liggjande) enda ho på 18.-plass

– Det var heilt greitt. Eg hadde ein bra start og bra slutt, men surra litt midt i. Det er digg at det går litt ræva òg, for då har eg noko å trene på fram mot VM, sa Eckhoff til NRK.

Wierer sleit òg

Nummer to samanlagt Dorothea Wierer fekk det heller ikkje til og enda på ein 23.-plass. Dermed auka Eckhoff leiinga i samandraget. Öberg på tredjeplass tok ein del innpå dei to føre henne.

Synnøve Solemdal vart nummer 29 med to tilleggsminutt. Ingrid Landmark Tandrevold bomma fire gonger og enda på 32.-plass. Karoline Knotten vart nummer 60 og Karoline Erdal 78.

– Det var dårleg over heile fjøla. Særleg siste ståande gjer at løpet går frå å vere eit ok løp til å bli eit skikkeleg dårleg løp, sa Tandrevold til NTB.

(©NPK)