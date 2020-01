Klopp og Liverpool på ferie til returkampen mot Shrewsbury: – Me kjem ikkje til å vera der

sport

Etter 2–2 mot Shrewsbury i FA-cupen må Liverpool ut i omkamp på Anfield 4. februar mot laget frå nivå tre i England. Der kjem verken Klopp eller Liverpool til å vera til stades, for dei skal på ferie.

– Me kjem ikkje til å vera der, og det vil vera dei unge som spelar. Eg veit at det ikkje er veldig populært, stadfesta Klopp søndag kveld, ifølgje The Times.

Shrewsbury sjokkerte gigantane frå Liverpool då innebytar Jason Cummings kom inn og skåra to mål som sikra 2–2. No ventar eit nytt stormøte i returkampen på Anfield, mot antatt langt enklare motstand.

Vinterpause

Liverpool stilte òg med reint juniorlag då dei rauk ut med eit 0–5-tap mot Aston Villa i ligacupen. Då var grunnen at seniorspelarane var i Qatar og spela klubb-VM. Denne gongen er det den planlagde vinterpausen som kjem i vegen.

– Før sesongen fekk me eit brev frå Premier League der dei bad oss om å respektera vinterpausen. Me må respektera velværet til spelarane. Dei treng å kvila, både mentalt og fysisk. Det er det vinterpausen handlar om, forklarte Klopp.

FA bestemde sommaren 2018 at Premier League skulle byrja med vinterpause frå og med 2019/20-sesongen. Spansk, italiensk og tysk liga har vinterpause i desember, men FA sette pausen til februar for å halda på den tradisjonelle Boxing-Day-runden 2. juledag.

