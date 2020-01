Landslagsprofil langtidsskadd, går glipp av OL-kvalifisering

sport

Ifølgje Fædrelandsvennen har Hegh Arntzen slite med tilsvarande skulderproblem tidlegare. Sidan har smertene komme og gått.

– Men det var først no etter jul at kroppen verkeleg sa ifrå. Det som blir viktig no er å få ro, seier Vipers-spelar Arntzen til avisa.

Eksakt når landslagsprofilen blir å sjå på handballbanen igjen, er vanskeleg å fastslå. Medisinsk ansvarleg i Vipers, Erik Welhaven Løchen, anslår likevel at det vil ta «tre månader pluss».

Han vil ikkje love at Hegh Arntzen speler meir denne sesongen. Spørsmålet er om landslagsspelaren kan bli klar til OL i Tokyo i sommar.

– Det orkar eg ikkje å tenke på no. No må vi først komme dit, men kvalifiseringa i mars ser for min del ut til å ryke. Det er ganske tøft, seier 26-åringen.

Laurdag rauk Vipers 31–35 i hovudrunden i meisterligaen mot danske Esbjerg. Den kampen såg Hegh Arntzen frå tribunen.

