Snømangel i Falun: Går mot forkorta tremil

Arrangøren har måndag gjennomført eit møte med det internasjonale skiforbundet, FIS, om verdscuprenna 8. og 9. februar.

Der vart det bestemt at den klassiske sprinten på laurdag blir gjennomført som planlagt, medan distanserenna på søndag blir korta ned og blir arrangerte som fellesstart.

Opphavleg stod intervallstart over 15 og 30 kilometer i fristil på programmet.

– Vi har eit møte onsdag der vi tar ei endeleg avgjerd om kva løype som vil bli brukt. I dag ligg det ei 2,5 kilometer lang sløyfe på Lugnet stadion og eg trur at denne vil brukast, seier Ulrika Back Eriksson, administrerande direktør for Svenska Skidspelen, til SVT.

Opphavleg skulle dei 15 kilometrane for kvinnene og dei 30 kilometrane for mennene bruke to ulike sløyfer på 3,75 kilometer.

– Men det vil ikkje vere mogleg å gjennomføre. Det har vi òg sett ut ifrå vêrprognosane, seier Eriksson.

– Vi har ingen natursnø ute i terrenget, men vi har snø i løypene. Det ser ut som at vêret vil bli endra, og vi håper at det vil kome snø på området rundt løypene for å ramme inn konkurransane.

