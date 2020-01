Far Iversen om Emils form: – Kvile er det tryggaste

sport

Iversen braut allereie før skibytet på 30-kilometeren på laurdag. På sprinten på søndag enda trønderen på ein 37.-plass, heile 17 sekund bak prologvinnar Johannes Høsflot Klæbo.

Iversens far, kvinnetrenar Ole Morten Iversen, er klar på kva sonen burde gjere: Dra heim for å få kvile, og dessutan å ta blodprøvar for å sjekke kva som eventuelt feilar han.

– Dersom ein er i tvil om årsaka, er det dummaste du kan gjere, å trene mykje og hardt. Kvile er det tryggaste og ofte det som skal til, seier Iversen til NTB.

Emil Iversen ønskte sjølv ikkje å snakke med pressa etter nedturen søndag. Etter å ha brote laurdag fortalde han om ein tung kropp.

– Eg hadde ikkje kjempegode ski, men kroppen var verre, sa han til NTB laurdag.

Veldig overraska

– Det er veldig rart. Eg er veldig overraska over at det går så dårleg. Det er sjeldan eg har så dårlege dagar i skiløypa. Eg blir ikkje bekymra, men eg blir usikker på kva eg skal gjere. Det er ikkje noko å skylde på, det er berre katastrofe, sa Iversen laurdag.

På spørsmål om i kva grad sonen burde gå under NM i helga, er Ole Morten Iversen usikker.

– Dersom det er noko som tilseier at han ikkje er frisk, bør han ikkje gå skirenn. Men om han er der, veit eg ikkje.

– Det kan vere han er i gang til veka, men viss det er noko som feilar han, bør han høyre på legane, seier Iversen som likevel håpar sonen stiller.

– Men ein bør aldri ta avgjerder rett etter renn som dette, men eg håpar han går.

NM startar på Konnerud torsdag med 15 kilometer fri.

Iversen braut i romjula Tour de Ski etter den andre etappen i Lenzerheide. Etter den tida skal han ha trena normalt.

