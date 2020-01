Huseby forlèt Toppserien og går til Djurgården

sport

Til nettsida til stockholmsklubben seier den norske 20-åringen at ho var klar for ei ny utfordring, og at det var éin av grunnane til at ho forlèt den norske Toppserien.

– Den svenske damefotballen held eit høgare nivå enn den norske, og eg håpar å utvikle meg her, både som speler og menneske, seier forsvarsspelaren som har tre år bak seg i Lyn.

Ho har spelt på aldersbestemte landslag frå ho var 15 år, og ho var med på å ta EM-bronse med U17- og U19-laget.

– Eitt av Noregs absolutt største framtidshåp, som vi skal få gleda av å jobbe med og ta til neste steg, seier Djurgården-sportssjef Jean Balawo.

Djurgården enda på 10.-plass i den øvste divisjonen for kvinner førre sesong.

(©NPK)