Norsk stafettgull i begge klassar i ungdoms-VM skiskyting

Det vart norsk stafettsiger både i gute- og jenteklassen, mykje takka vere ein enorm ankeretappe frå Nevland for gutane og ei flott opphenting frå Frida Dokken og Maren Bakken for jentene.

Dei norske gutane var med i medaljekampen heilt frå starten av på stafetten på tysdag over 3 x 7,5 kilometer. Den 18 år gamle ankermannen Martin Nevland gjekk ein suveren etappe og sørgde for at det norske laget gjekk til topps med god margin.

Jentene heldt følgje med Italia frå start og var iskalde på standplass då Maren Bakken kunne sikre endå ein norsk triumf.

Nevland tok ansvar

Martin Uldal starta festdagen med ein god førsteetappe for gutane. Han sende Morten Tørnblad Sameien ut på etappen sin i leiing, 22,7 sekund framfor Ukraina.

Sameien mista leiinga og sende Nevland ut likt med ankermannen til Polen til siste etappe, men då viste den nybakte ungdomsverdsmeisteren klasse.

18-åringen var lynrask i sporet, leverte feilfritt på standplass og enda opp med eit forsprang på over eit minutt ned til Tsjekkia og Russland etter siste skyting.

Over mållinja kunne Nevland gå i einsam majestet og sikre det første stafettgullet for Noreg i ungdomsklassen i VM på tida 1.04.07.

Det tsjekkiske laget tok sølv, 1.15,7 minutt bak Noreg, medan Russland tok bronsen ytterlegare 21,8 sekund bak.

Heldt unna for Italia

Jentene var ikkje like raske frå start på 3 x 6 kilometer stafetten sin, og sjølv med berre ein bom frå Tuva Aas Stræte vart Frida Tormodsgard Dokken sendt ut til 2. etappe på femteplass.

Dokken gjekk fantastisk i sporet, og med berre ein bom på første skyting gjorde ho at Noreg heldt følgje med Italia i tet.

På ståande vart det to bom for Noreg, men med tre bom på Italia kunne Dokken sende lagvenninna Maren Bakken ut i leiing på siste etappe.

Det vart med ein bom til saman for Bakken, men sjølv med to bom på Italia vart det jamt til slutt. Forspranget ut frå siste skyting på 17,6 sekund heldt så vidt det var, og Bakken kunne juble for gull òg for jentene.

Italia vart nummer to, berre 1,4 sekund bak ved målgang, medan Tyskland tok tredjeplassen, 20,8 sekund bak det norske vinnarlaget.

