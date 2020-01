VM-debutant Knotten tar med seg mamma til høgda

sport

Den 25 år gamle Vingrom-løparen debuterer i VM-samanheng i norditalienske Antholz om dryge to veker. Knotten er inne i den første sesongen sin på seniorlandslaget og har byrja å merke hardkøyret med mange verdscuprenn på kort tid.

– Det er ikkje til å leggje skjul på at eg var mykje betre før jul. Skal du samanfatte heile sesongen så langt, så er det kanskje OK. Men eg håpar å avslutte mykje sterkare. Eg veit at ein ikkje kan vere i form ein heil sesong. Så kanskje dette er det verste i sesongen, og så håper eg at eg kjem i slag til VM, sa ho til NTB etter 60.-plass på normaldistansen og 10.-plass på parstafetten i slovenske Pokljuka sist helg.

– Forma har ikkje vore på sitt beste her. Eg var så stiv (på parstafetten), eg hadde syra opp til øyra. Du prøver å kjempe, men det hjelper ikkje når beina ikkje flyttar seg. Eg må berre prøve å finne ein god plan fram til VM, for eg har ikkje noko lyst til å gå slike løp, la ho til.

Treng overskot

Knotten har ikkje noko klart svar på kvifor ho har opplevd ein formdupp i januar etter å ha prestert betre og betre fram mot jul. Forklaringane kan vere fleire.

– Det kan jo vere at eg berre er sliten av mange konkurransar og mange inntrykk. Dette er ikkje som å gå noregscup eller IBU-cup. Kanskje har eg ikkje fått trena nok mellom konkurransane, eller kanskje har det vore for mange konkurransar. Men med litt overskot den neste veka, og viss eg får trena godt fram til VM, så har eg trua.

– Legg eg ein god plan no, så er eg ikkje redd for at eg ikkje kan stille i god form til VM, seier meisterskapsdebutanten som noterte karrierebeste resultat med 13.-plass på jaktstarten i Le Grand Bornand i desember.

Mamma-støtte

Meisterskapen i februar går på om lag 1600 meters høgd. Knotten tar grep ved å bli igjen i Mellom-Europa heilt fram til VM.

– Eg skal til Obertilliach (Austerrike) no for å halde meg i mellomhøgda før vi skal opp til Martell (Italia) og så til Anterselva (Antholz). Så då gjer vi i alle fall dei tiltaka vi føler vi må gjere, og eg stiller med dei beste korta eg kan ha, seier ho.

Knotten sluttar seg til lagkameratane først i Martell. Men ho får selskap òg før det.

– Eg reiser med «mutter'n». Vi skal kose oss, vi, smiler ho.

– Korleis passar høgda deg?

– Eg klarte å knekkje nokre kodar i IBU-cupen i Martell i fjor. Så eg er ikkje redd for høgda, men eg elskar henne heller ikkje, seier Knotten.

