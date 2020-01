Avis: Haaland-klausulen er på 750 millionar kroner

sport

Nordmannen skreiv nyleg ein kontrakt til 30. juni 2024. Det er avisa Bild, ifølgje sport.de, som onsdag har eit stort oppslag rundt Haaland og ein eventuell pris ved eit sal innanfor den noverande avtalen til spissen.

Ifølgje avisa vil utkjøpsklausulen ikkje kunne nyttast før tidlegast etter sommaren i år.

Det vart spekulert i at Haaland og rådgivaren hans Mino Raiola hadde forhandla seg fram til ein makspris på 500 millionar kroner (50 mill. euro). Ifølgje Bild, som ikkje gir att kjelder, er beløpet vesentleg høgare.

Haaland kom frå Salzburg rett etter jul, og ifølgje ei rekkje medium kosta han vel 200 millionar kroner.

Den anerkjende nettstaden Transfermarkt har nett no sett Haaland-verdien til 450 millionar.

Fantastisk

Tysdag la Borussia Dortmund ut eit kort intervju på twitterkontoen sin med Haaland der han snakkar om heimedebuten.

– Eg naut kvart sekund. Det var ein fantastisk kveld. Det er berre eitt ord som kan beskrive å skåre føre «Südtribune»: «Fantastisk», seier Haaland om heimedebuten mot Köln (5–1-siger og to mål).

Haaland vart så godt som heilt skjerma frå media etter kampen sist helg.

Haaland har to innhopp (57 minutt totalt) i Bundesliga og fem mål. Det er rekord for den tyske toppserien. Han står med ei skåring kvart 11,4 minutt hittil.

– Må starte

Nordmannen snudde seg ein ekstra gong mot den anerkjente tribunedelen (24.500 tilskodarar) bak det eine målet etter det første målet sitt mot Köln. Han blir òg kalla «Den gule veggen». – Alle hadde fortalt meg kor fantastisk det var, og eg måtte berre sjå denne fantastiske veggen ein gong til.

Lokalavisa Ruhr Nachrichten skriv onsdag på kommentatorplass at Haaland må starte heimekampen mot Union Berlin laurdag. – Han er for god for benken, slår avisa fast.

BVB-trener Lucien Favre har vore forsiktig med Haaland hittil, men både fans og medium vil no sjå 19-åringen frå start. – Eg gjer berre jobben min og skårar mål. No har vi to sigrar på rad, og det er berre å halde fram, seier Haaland.

Union Berlin har ikkje vunne borte på sine tre siste kampar.

