Bruno Fernandes klar for Manchester United

sport

Portugisaren har vore linka til Manchester United over ein lengre periode, men United har ikkje komme til møte krava frå Sporting Lisboa. Onsdag vart Fernandes stadfesta klar for United.

Manchester-klubben betalar rundt 550 millionar kroner for 25-åringen. Han har scora 63 mål på 137 kampar for Sporting sidan 2017. Tidlegare har han vore i Serie A-klubbane Udinese og Sampdoria. Norske Kristoffer Askildsen vart klar for sistnemnde tysdag ettermiddag.

– Eg har ingen oppdateringar å komme med, sa Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen på tysdag, der han kalla spørsmålet om Fernandes «bortkasta».

Det var det kanskje ikkje, for no skal portugisaren ikle seg den raude drakta. United treng sårt ein sentral midtbanespelar, sidan både Scott McTominay og Paul Pogba, begge sentrale midtbanespelarar, er langtidsskadde.

(©NPK)