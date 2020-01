De Rossi i forkledning såg Roma-derbyet med fansen

sport

De Rossi hadde hyra inn ein makeupartist og var ikkje til å kjenne igjen då han følgde Serie A-oppgjeret mellom Roma og Lazio søndag frå tribunen, blant dei mest hardbarka Roma-supporterane.

Kona til De Rossi, Sarah Felberbaum, har lagt ut ein video på Instagram-profilen sin der forvandlinga blir dokumentert. Den tidlegare Roma-kapteinen drog på stadion med langt, grått hår og skjegg, ein falsk nase, briller og hue.

– Heile ettermiddagen gjekk bort, det var timar med sminke og traumatiserte ungar, men han var lykkeleg som eit lite barn, skriv kona på Instagram.

Roma-derbyet på søndag enda 1–1.

Fotballkarrieren til De Rossi i Roma vart avslutta i fjor, etter 18 års tru teneste for klubben. Italienaren har den siste tida spelt for Boca Juniors i Argentina, men annonserte tidlegare denne månaden at han no legg opp som fotballspelar.

(©NPK)