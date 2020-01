Solskjær: – Pogba er desperat etter å spele

sport

Uniteds franske midtbanedirigent har berre vore på banen åtte gonger denne sesongen, og no er det ein fotskade som held han utanfor.

Kampane denne veka mot Manchester City og Wolverhampton kjem for tidleg, men Pogba kan vere aktuell for ein retur borte mot Chelsea i Premier League 17. februar.

– Paul har hatt ein forferdeleg sesong med skadar, og han er desperat etter å spele fotball, seier Solskjær ifølgje Uniteds nettstad.

Det har fleire gonger vore spekulert i at Pogba ønskjer seg bort frå United, og at han ikkje trivst veldig bra i den engelske storklubben. Agentsambandet til omstridde Mino Raiola har ikkje gjort mykje for å dempe rykta.

– Om det er éin ting eg veit om Paul, så er det at han elskar å spele fotball, og han elskar òg berre å vere utpå der og trene. Eg ser ein gut som har fått nok av å vere skadd. Paul er fullstendig profesjonell, seier nordmannen.

Pogba var ankelskadd ein lang periode i haustsesongen, og det har berre vorte to korte comeback for han før han igjen har vorte skadd.

– Han har spelt med smerter, og eg er sikker på at når han er smertefri og skadefri, så kjem han til å nyte fotballen. Alle spelarar som er skadde, kan knapt vente med å kome seg tilbake på banen. Der føler du deg så fri, seier Solskjær.

(©NPK)