Djokovic hylla skadd Federer

sport

Den 32 år gamle serbaren vann i tre strake sett 7–6, 6–4, 6–4. Han styrkte dermed også posisjonen som den klart beste av dei to, med den 27. sigeren sin mot Federers 23 i det 50. innbyrdes oppgjeret deira.

Det var òg fjerde sigeren for Djokovic mot sveitsaren i ein semifinale i Australian Open.

38 år gamle Federer er den eldste som har nådd så langt i Australian Open sidan 1991 (Jimmy Connors).

Federer best i starten

Sveitsaren starta friskt mot Djokovic, braut sørven til serbaren to gonger og låg an til ta heim det første settet med tre breakballar på stillinga 4–1.

Men Djokovic redda seg gjennom det femte gamet, utlikna, braut tilbake og vann overtydande i tie-break.

Samtidig vart det klart at Federer sleit med kroppen.

– Det står respekt av at Roger kom ut og spelte i dag, og at han gjorde sitt beste. Ein kunne sjå at han hadde vondt, og det var synd at han ikkje kunne yte sitt aller beste, sa Djokovic etter kampen, som var over på to timar og 18 minutt.

Klasseforskjell

I det andre settet braut Djokovic Federers sørv på 5–4 og jubla høgt for 2–0-leiing. Han hadde små problem med å sørve heim òg det tredje settet, og han viste til tider at det no er klasseforskjell mellom nummer to og tre på verdsrankinga.

Medan Djokovic har hatt ei relativ komfortabel reise til semifinalen, har Federer slite atskilleg meir. I kvartfinalen tidlegare i veka redda han sju matchballar mot amerikanaren Tennys Sandgren og vann til slutt 3–2.

Resignert

I 37 graders varme viste Djokovic styrke med fysikken sin og Federer såg til tider regelrett resignert ut, trass i massiv støtte frå tribunen.

Djokovic jaktar den åttande tittelen sin i Australian Open (17. Grand Slam totalt) og møter vinnaren av oppgjeret mellom Dominic Thiem (Austerrike) og Alexander Zverev (Tyskland) som blir spelt fredag.

Djokovic har statistikken på si side: Han har aldri tapt verken semifinale eller finale i Australian Open.

I kvinneklassen møter Spanias Garbiñe Muguruza Sofia Kenin frå USA. Muguruza kom useeda inn i turneringa og er i den første finalen sin i Australian Open. Kenin overraska mange ved å slå ut verdseinar og heimehåpet Ashleigh Barty.

(©NPK)