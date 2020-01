Heiltent «comeback-Krogh» vann gull etter sekundstrid

sport

Krogh skrudde opp tempoet halvvegs inn i dei 15 kilometrane på torsdag. Ingen gjekk raskare enn 29-åringen dei siste kilometrane. Men tidlegare juniorverdsmeister Amundsen gav Krogh hard kamp heilt til døra.

Som førstemann av favorittane på distansen gjekk Krogh i mål på 30.30,1 minutt.

Krogh har gått få verdscuprenn denne sesongen. Det siste «store» løpet hans kom då han vann 30 kilometer fri teknikk i skandinavisk cup på Nes 4. januar.

Derfor var han ekstra glad då han kom i mål.

– Sjølvsagt betyr dette noko ekstra. Når det går imot over tid, så treng ein nokre lyspunkt som gjer det lettare å halde på. Eg føler at eg har vore i ganske bra form sidan nyttår, og eg har sett meg ut dette rennet i lang tid, sa Krogh til NTB og andre medium under pressekonferansen.

Motstand

Krogh har hatt mykje motstand i dei tre siste sesongane, og i nesten to månader har han stort sett trena for seg sjølv heime i Alta under svært gode snøforhold.

2,4 sekund skilde til slutt ned til den overraskande sølvvinnaren Harald Østberg Amundsen.

– Eg har venta på ein ny sjanse til å vise seg fram. Det var godt å få det til. Dette var ei stor letting.

Krogh har vore skiløpar på heiltid i svært mange år, og det har aldri vore aktuelt å gi opp.

– Det er i motgang at du får roa over ting. Då får du tid til å puste og tenkje, og eg har konkludert at eg trivst veldig godt med å vere skiløpar. Når du får ein månad heime som du ikkje er førebudd på, så får du gjort mykje anna som du elles ikkje hadde fått tid til. Sjølv om eg veldig gjerne skulle ha gått meir verdscup, så har det gått fint å vere heime òg, sa Krogh.

Krogh seier at han har unngått å sjå for mykje ski på TV.

– Eg har prøvd å komme meg litt unna. Det ville ha mint meg på ein nedtur om eg hadde sett på Tour de Ski når eg helst skulle ha vore der sjølv. Eg prioriterte heller å trene gjennom å gå mange, lange skiturar.

– Utruleg gøy

Sølvmedaljevinnar Amundsen låg føre Krogh ved dei fleste mellomtidene, men avstanden krympa jo nærare mål dei kom.

Amundsen leidde med 8,5 sekund på Krogh ved seks kilometer og 4,9 sekund ved ti kilometer. Då tre kilometer stod att var avstanden berre 2,9 sekund, men då 21-åringen gjekk i mål viste klokka 2,1 sekund i favør av Krogh.

Men han såg ikkje ut til å deppe over at gullet glapp.

– Det var utruleg gøy, sa Amundsen til NRK.

– Eg synest at eg kriga ganske bra. Eg er ikkje kjent for å ha den beste avslutninga i verda, så to tre sekund bak i mål synest eg er ei bra avslutning til meg å vere, meinte Amundsen.

NM-bronsen gjekk til Jan Thomas Jenssen frå Hommelvik i Trøndelag.

