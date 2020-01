Kina utset fotballsesongen som følgje av Wuhan-viruset

sport

Det opplyser forbundet torsdag, same dag som talet på døde etter viruset auka til 170 i landet.

Starten av 2020-sesongen vil bli utsett på alle nivå, også toppligaen, og gjelde alle fotballkampar over heile landet, opplyser CFA.

Dette for å verne fans og spelarar mot viruset.

Sesongstart for Chinese Super League skulle etter planen vere 22. februar.

Torsdag opplyste helsestyresmaktene at det var registrert 1.032 nye stadfesta tilfelle av sjukdommen i Hubei-provinsen. For heile Kina er talet stadfesta smitta auka med 1.700, noko som inneber at over 7.700 menneske no er stadfesta sjuke.

