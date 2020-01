Alpint: Verdscuprenn blir flytta til Austerrike etter virusutbrot

sport

Onsdag vart det kjent at Det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyser super-G og utforkonkurransen i Yanqing 15. og 16. februar på grunn av utbrotet av Wuhan-viruset.

– Sjølv om risikonivået i Yanqing er lågt, må helse og tryggleik for utøvarane vere førsteprioritet, sa FIS-president Gian Franco Kasper.

No er det klart at renna blir flytta til Saalbach-Hinterglemm i Austerrike, 13. og 14. februar, skriv nyheitsbyrået AP.

Kina var tildelt verdscuprenn i februar sidan det er OL i landet om to år. Då skal alpinøvingane bli avvikla same stad.

Virusutbrotet har ført til fleire utsetjingar av idrettsarrangement i Kina. Mellom anna har Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) flytta innandørs-VM i kinesiske Nanjing til neste år.

Nye tal frå kinesiske styresmakter viser at i alt 213 menneske er døde i Kina av det nye coronaviruset som har utspringet sitt i Hubei-provinsen. Torsdag kveld erklærte Verdshelseorganisasjonen (WHO) virusutbrotet som ei global folkehelsekrise. I alt er viruset no påvist i 15 land.

(©NPK)