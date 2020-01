Cavani blir i Paris Saint-Germain

sport

32 år gamle Cavani har lenge vore ute i kulda i den franske storklubben. Den langhåra spissen har slite med å få speletid i PSG etter at Mauro Icardi kom til klubben i sommar.

Han har lenge ytra eit ønske om å forlate klubben. PSG skal sagt nei til eit tilbod frå Atlético Madrid på i overkant av 150 millionar kroner. Kontrakten til Cavani går ut i juni.

– Eg trur det er stor sjanse for at han går til Atletico. Det er òg ei moglegheit å gå til klubben i juni, sa faren til Cavani for ei dryg veke sidan.

Likevel vart det fredag klart at 32-åringen blir i PSG fram til sommaren.

– Vi klarte ikkje å bli samde med nokon. Vi har vore i forhandlingar, men utan å få til ein avtale, sa sportsdirektør Leonardo i PSG fredag.

– Konkurranse om plassane er ein god ting. Det er bra for ein klubb som PSG, sa trenar Thomas Tuchel.

PSG møter Montpellier fredag kveld. Hovudstadsslaget er ti poeng framfor Marseille på 2.-plass etter 21 kampar.

(©NPK)