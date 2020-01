Dag-Eilev Fagermo ny Vålerenga-trenar: – Trur filosofien min passar her

sport

53-åringen vart presentert som ny Vålerenga-trenar fredag ettermiddag. Odd var først ute med nyheita på heimesidene sine.

Pressekonferansen som vart halden på heimebana til Oslo-klubben var noko utsett. Like før klokka 17, ein dryg halvtime forseinka, kom Fagermo til pressekonferansen kledd i ein Vålerenga-overdel.

– Vi har fått førstevalet vårt. Han har vore på toppen av lista vår heile vegen. No har vi fått han, og det er vi veldig nøgde med, sa styreleiar Thomas Bårdseng, som innleidde pressekonferansen.

– Det er interessant å få den utfordringa når du har halde på så lenge som meg. Eg veit ikkje kva slags val eg var, men eg fekk jobben. Eg trur filosofien min passar her, sa Fagermo.

Omtrent samtidig som Fagermo kom pressekonferansen, vart treningskampen mellom Odd og Notodden blåst av. Det enda med 7-0-siger til Odd, utan at Fagermo var å sjå i Telemarkshallen.

Betaler kompensasjon

Fagermo gir seg dermed i skiensklubben etter tolv år som trenar der. Trenarjobben i Vålerenga vart ledig då Ronny Deila nyleg forsvann til New York City FC i nordamerikanske MLS.

VIF har jobba intenst dei siste vekene med å finne erstattaren til Deila. Namnet til Fagermo skal ha stått høgt oppe på ønskelista.

53-åringen hadde opphavleg eitt år igjen av kontrakten med Odd. Dermed må Vålerenga betale kompensasjon til Odd for å hente han.

– Dette med Oslo, det med akademiet, Intility, Klanen. heile pakka gjer at eg er her. Eg har ikkje kunna stille krav til ditt eller datt, det får eg stille til klubben og setje meg inn i det. Eg er opptatt av å trene og trene mykje. Vi skal trene mest. Vålerenga har meir ressursar enn kva eg er vand med, held Fagermo fram.

Gjennombrot i 2014

Det store gjennombrotet som Odd-trenar for Fagermo kom i 2014 med bronse i ligaen og finale i fotball-NM (tap mot Molde). Seriemedaljen var den første for klubben på over 50 år. To år seinare vart det ei ny seriebronse for Odd.

Fagermo kom til skiensklubben etter to sesongar i Strømsgodset. Han har tidlegare òg trena Notodden, Pors og Skarphedin.

Odd skriv på nettsidene sine at Fagermo leidde klubben i 439 offisielle kampar. Dette har gitt 223 sigrar, 91 uavgjorte og 125 tap.

Fagermos første kamp i ny jobb kjem søndag. Då speler VIF treningskamp mot svenske Häcken.

