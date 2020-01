Etzaz Hussain blir i Molde

sport

– Eg er veldig motivert og veldig spent på denne sesongen. Eg er glad for å halde fram i Molde, seier Hussain til Romsdals Budstikke.

Hussain ytra før jul eit ønske om å spele i utlandet og signerte derfor ikkje ny kontrakt med romsdalsklubben før den dåverande kontrakten gjekk ut ved nyttår.

– Eg har hatt ein del tilbod, både frå klubbar i Europa og klubbar utanfor Europa. Nokon av desse har vore veldig langt borte frå Noreg. Eg kunne tent veldig mykje meir pengar, for å seie det sånn, men det var ikkje det viktigaste for meg, seier 27-åringen.

– Hadde eg fått tilbod frå ein veldig spennande klubb, ville eg nok sagt ja, men det er ei interessant tid i Molde no. Vi har halde på nesten heile laget frå i fjor og skal spele kvalifisering til Meisterligaen.

– Vi er sjølvsagt kjempeglade for at vi har landa ein ny kontrakt med Etzaz. Vi har hatt ein god dialog rundt han heile vegen og er veldig nøgde med at han til slutt vel å kome tilbake hit. Vi ser fram til at han skal vere med oss dei neste sesongane, seier trenar Erling Moe til RB.

(©NPK)