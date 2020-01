sport

Portugisaren vart formelt Manchester United-klar torsdag kveld. Han kostar Solskjærs klubb over ein halv milliard kroner og får truleg ein sentral plass i «tiarrolla» bak spissen.

– Han er i form til å spele, og han kjem til å bli involvert. Han blir med i troppen, slo Uniteds norske manager fast med ein gong på pressekonferansen på fredag.

– La oss få treninga unnagjord først. Han har hatt nokre hektiske dagar no, ikkje minst sidan dottera hans fylte tre år i går. Eg veit ikkje kor mykje han blir involvert (mot Wolves), men han er i troppen, understreka Solskjær.

Glapp i sommar

United treng siger heime mot Wolves for å halde liv i håpet om å fullføre sesongen blant dei fire beste i Premier League. Fernandes blir ein sentral mann i jakta på ein plass i Meisterligaen, framfor alt med nase for målpoeng, vinnarvilje og leiareigenskapar.

– Han er ein vinnar, og han hatar å tape. Det har eg sett med eigne auge. Og han bruker aggresjonen på ein god måte og hjelper lagkameratane sine. Han kjem til å vere ein leiar her òg. Eg har sagt til han at han skal vere seg sjølv, seier Solskjær.

Nordmannen ønskte eigentleg å hente Fernandes i fjor sommar, men fekk tilslaget først i dette overgangsvindauget.

– Det handla om taiming og prioritering, og òg om verdivurdering. Du hadde òg ein klubb som eigde han, og som ønskte å halde på han. Vi er berre glade for endeleg å få det over målstreken.

King-nei

Solskjær fekk òg spørsmål om Uniteds påståtte interesse for Joshua King. Bournemouth skal ha avslått eit bod på spissen frå United denne veka.

– Eg trur ikkje vi kjem til å gjere noko meir business no, svarte United-sjefen kort.

– Januar er alltid vanskeleg. Det er ikkje noko så berre gjer «sånn», sa Solskjær om moglegheita for å styrkje stallen med ein spiss.

– Eg er fornøgd med dei eg har her. Og det at Bruno kom inn, var ei stor greie for meg. No kan vi kanskje spele på ein annan måte. Vi har òg fleire midtstopparar som har kome tilbake, og det gjer at det er eit alternativ å spele med tre bak, la han til.

