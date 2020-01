Illsint Monsen rasa mot juryen etter Krogh-disk

sport

Juryen meinte at Krogh skifta spor og hindra landslagskollega Erik Valnes på oppløpet, og dermed vart vinnaren på 15-kilometeren på torsdag deplassert og gjekk glipp av finale sjølv om han vann semifinalen som han ville.

Det likte sprintlandslagstrenaren Arild Monsen svært dårleg. Han var så arg at han fjerna seg frå stadionområdet før finalen starta.

Då finalen var over, hadde Monsen roa seg ned att.

– Juryen meinte at Finn bytte korridor og dermed hindra Erik Valnes. Det gjorde han ikkje. Dei mildaste orda eg kan bruke, er at det var ei feil avgjerd. Eg har vore i dette gamet i så mange år, og det er ei trist og utruleg galen avgjerd som går utover Finn Hågen Krogh, sa Monsen til NTB.

– Feil

Krogh og Monsen har samarbeidd tett i dei siste sesongane, og dei to har eit spesielt forhold.

For Krogh var diskvalifikasjonen kjedeleg i ein sesong der han endeleg har vist at forma er kraftig på veg oppover.

Teknisk delegert Geir Mauseth kom med denne fråsegna send til NTB:

– I semifinale 2 under NM-sprinten for herrane valde juryen å plassere startnummer 2 Finn Hågen Krogh sist i heatet. Krogh valde venstre korridor inn mot mål. Han skifta deretter til korridoren på den høgre sida si, noko som etter oppfatninga til juryen var til ulempe for løparen som først hadde valt denne korridoren. Dette er etter rennreglementet ikkje tillate, skriv Mauseth.

Arild Monsen var ikkje samd i den avgjerda.

– Dette var ei feil avgjerd.

