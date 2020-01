Lageigaren om Bryant: – Kan ikkje forklare kor mykje du hadde å seie

sport

– Eg kan ikkje eingong forklare kor mykje du hadde å seie for meg, familien min og Los Angeles Lakers.

Slik startar lageigar Jeanie Buss eit innlegg på Instagram. Buss er dotter av Jerry Buss som kjøpte laget heilt tilbake i 1979.

– Faren min elska deg som ein son. Det gjer oss til familie.

Jerry Buss døydde i 2013.

– Då du inviterte meg på lunsj kort tid etter han døydde, sleit eg med å finne motivasjon og meining, skriv ho i innlegget.

Buss skriv at Bryant tok med dottera Gianna, som også omkom i styrten, til henne for å vise at kvinner kan vere leiarar i NBA.

– Først trudde eg det var ei handling frå ein dedikert far som ville setje eit døme for dotter si. Men eigentleg, og eg er heilt sikker på at du visste kva du gjorde, gav du meg den inspirasjonen og styrken eg leita etter.

Kobe Bryant og dottera Gianna var to av ni personar som omkom i ei helikopterulykke i California søndag.

Bryant spelte 20 sesongar for Los Angeles Lakers. I etterkant av ulykka vart kampen på tysdag mot Los Angeles Clippers utsett. Natt til laurdag vil derimot Lakers ta imot Portland Trail Blazers i Los Angeles.

Det er framleis uvisst kva tid Bryant blir gravlagd. Han lèt etter seg kona Vannessa og døtrene Natalia (17), Bianka (3) og Capri på sju månader.

