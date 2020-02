Kansas City tilbake i Superbowl – 50 år etter at Stenerud sparka laget til siger

sport

Chiefs, med quarterback Patrick Mahomes i spissen, møter søndag gullgravarane i San Francisco 49ers i det som er årets største hending i amerikansk idrett.

Det er femti år sidan Noreg fekk sin hittil einaste Superbowl-vinnar. Det skjedde på Tulane Stadium i New Orleans 11. januar 1970.

– Eg hugsar den store gleda då vi vann, og at eg var så begeistra som det går an å bli, seier Jan Stenerud, opphavleg frå Fetsund, til nyheitsbyrået AP.

Slo «lilla kannibalar»

Stenerud var òg med då Chiefs tapte den aller første Superbowl tre år tidlegare.

Heller ikkje i 1970 hadde mange tru på laget frå Missouri. Motstandarlaget Minnesota Vikings var kjent som «The Purple People Eaters» og rekna som klare favorittar.

Kampen starta derimot godt, spesielt for Stenerud. Dei ni første poenga sikra kickeren frå Fetsund gjennom tre såkalla «field goals», eller trepoengspark. Blant dei eit spark frå 48 yards som fram til Superbowl nummer 28 i 1994 stod som det lengste poenggivande sparket i ein finalekamp.

Med to ekstrapoeng etter touchdowns sikra Stenerud totalt elleve poeng i kampen som enda 23–7.

– Fenomenal quarterback

No er altså Chiefs igjen klar for å kjempe om Superbowl-tittelen etter siger mot Tennessee Titans i sluttspelsemifinalen.

Stenerud fortel til AP at det har vore spennande å følgje Chiefs, som vann 12 kampar i grunnserien.

– Angrepet har så mykje fart, og dei har ein fenomenal quarterback, seier Stenerud.

Stenerud snakkar om Patrick Mahomes, ei av dei største stjernene i ligaen. Allereie i den andre sesongen sin i fjor vart han kåra til NFLs mest verdifulle spelar. Og i den tredje sesongen sin har han altså tatt laget sitt til Superbowl.

– Forsvaret blir stadig betre, og «special teams» (dei som sparkar ballen, journ.mrk.) er gode. Eg synest det ser ut som eit sterkt lag, konkluderer Stenerud.

49ers i storslag

Chiefs møter San Francisco 49ers, som sikra seg Superbowl-billetten ved å slå Green Bay Packers 37–20.

49ers har, etter tapet mot Baltimore Ravens i Superbowl 2013, hatt nokre tyngre sesongar. I fjorårets sesong vann dei berre 4 av 16 kampar. I grunnserien i år vart det derimot heile 13 sigrar. Berre Ravens hadde fleire med 14.

Gjørmehol

Årets kamp skal spelast på heimebanen til Miami Dolphins i Florida. Kampen vil truleg gå under nærast perfekte forhold, noko heilt anna enn i 1970.

– Då vi skulle sparke ekstrapoeng, sa eg til trenaren vår, Hank Stram, at vi måtte flytte ballen litt til sida. Det var eit stort gjørmehol der eg eigentleg ville sparke frå, mimrar Stenerud.

Sigeren i Superbowl i 1970 var ein av grunnane til at Stenerud i 1991 vart den første reine kickeren til å bli inkludert i «Hall of Fame» for amerikansk fotball.

Då NFL i samband med den 100. sesongen i ligaen i haust sette opp eit jubileumsslag, var Stenerud ein av dei 100 utvalde spelarane.

Han kom til USA då han fekk eit skihopp-stipend, men vart oppdaga som ein talentfull kicker.

